3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|3i-Anlage unter der Lupe
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Titel 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3i von vor einem Jahr bedeutet
Am 23.12.2024 wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des 3i-Papiers betrug an diesem Tag 35,56 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 281,215 3i-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 32,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 111,36 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,89 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 32,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
