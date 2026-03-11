Deutsche Lufthansa Aktie
Lufthansa kündigt Sonderflugplan wegen Pilotenstreik an
DOW JONES--Die Lufthansa arbeitet angesichts des bevorstehenden Pilotenstreiks an einem Sonderflugplan. Dieser soll bis spätestens 14:00 Uhr veröffentlich werden. Die Airline hat dazu nach eigenen Angaben einen internen Aufruf gestartet, um trotz des Streiks eine Mindestanzahl an Flügen anbieten zu können. Geplant sei, dass Discover Airlines und Lufthansa CityAirline ihr Programm in Deutschland planmäßig fliegen und nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen werden.
Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sagte zum Streikaufruf der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC): "Diese Eskalation ist in keiner Weise nachvollziehbar. Vor allem nicht in einer Zeit, in der wir mit dem Iran-Krieg ein neues Ausmaß geopolitischer Unsicherheit erleben und Passagiere weltweit davon betroffen sind."
Die Pilotengewerkschaft hatte am Vortag für Donnerstag und Freitag zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen.
