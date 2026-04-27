Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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27.04.2026 10:31:20
Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
Pilots who are members of the Vereinigung Cockpit trade union are striking on Monday and Tuesday. As hundreds of flights were canceled, the UFO cabin crew union said it would also strike on Wednesday and Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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24.04.26
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23.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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23.04.26
|Rückschlag für Lufthansa-Aktie: Handgepäck künftig kostenpflichtig - EuGH-Urteil zur Staatshilfe (finanzen.at)
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|Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen (dpa-AFX)
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23.04.26
|Lufthansa streicht auf Kurz- und Mittelstreckenflügen freien Handgepäckkoffer (Spiegel Online)
Analysen zu Lufthansa AG
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|21.04.26
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|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
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|23.04.26
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
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|13.03.26
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|10.12.25
|Lufthansa Buy
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|18.11.25
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|03.11.25
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|20.03.26
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|06.03.26
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|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
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|09:24
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|23.04.26
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|Lufthansa Neutral
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|21.04.26
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|20.04.26
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