Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
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09.06.2026 08:48:56
Luzerner Vorsorgeberater setzt auf Vontobel-Mann
Pensexpert hat einen neuen Leiter für die Region Zürich & Nordwestschweiz bestimmt. Markus Kumschick, bis vor kurzem Head Wealth Planning bei Vontobel, soll das Netzwerk am Markt ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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