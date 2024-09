MÄRKTE EUROPA/DAX steigt nach US-Zinssenkung auf neues Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Gewinnen reagieren Europas Börsen am Donnerstagmittag auf die große Zinssenkung der US-Notenbank. Der DAX markiert bei 18.993,01 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Fed hat die Leitzinsen in einem großen Schritt gleich um 50 Basispunkte (Bp) gesenkt. Im Vorfeld der Entscheidungen gingen die Meinungen über die Höhe der Senkung auseinander, die meisten Analysten hatten nur mit 25 Bp gerechnet. Die US-Aktien- und Anleihemärkte reagierten am Vorabend extrem volatil auf die Entscheidung. Dort kam es zu schnellen Gewinnmitnahmen von Marktteilnehmern, die auf die 50-Punkte-Variante gesetzt hatten. Eine insgesamt positive Interpretation scheint sich aber auf der Aktienseite durchzusetzen. Auch die US-Börsen werden am Nachmittag fester erwartet.

Der DAX springt um 1,5 Prozent auf 18.985 Punkte. Die Rally erstreckt sich dabei über die gesamte Marktbreite. Allein im DAX notieren 21 Titel mit Kursgewinnen über 2 Prozent. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,8 Prozent auf 4.921 Punkte nach oben.

Achtung Verfalltag

Die Nähe zur 19.000er-Marke im DAX macht einigen Händlern allerdings auch Sorgen. Sie weisen auf den Großen Verfalltag der September-Optionen und -Futures am Freitag hin. Dies sei seiner der wichtigsten Termine des Jahres an den internationalen Terminbörsen. "Typisch ist dann immer, dass man versucht, runde Marken zu überrennen", sagt ein Optionshändler. Dies sorge dafür, dass solche Marken kurzfristig überschritten werden, danach aber die Nachfrage zusammenfallen: "Erst im Verlauf der nächsten Wochen wird sich herausstellen, ob hier echte Käufe von Langfristanleger stattfinden".

Am Berichtstag stehen mit der türkischen Notenbank sowie der Bank of England (BoE) weitere Zins-Entscheidungen an. Norwegen hat seinen Zins unverändert gelassen. Mit Blick auf die BoE wird im Konsens erwartet, dass der Leitzins bei 5,00 Prozent bestätigt wird, nachdem sie erst im August die Zinsen gesenkt hatte. Daneben stehen am Nachmittag mit dem Philadelphia-Fed-Index sowie dem Index der Frühindikatoren neue Konjunkturdaten aus den USA zur Veröffentlichung an.

Rallylaune in fast allen Sektoren

In Europa zeigen sich fast alle Sektoren in Rallylaune. Bei den rohstoffnahen Minen- und Stahlwerten geht es mit 3,8 Prozent am stärksten nach oben. Die zinssensiblen Auto- und Technologiewerte folgen mit jeweils 2,4 Prozent Plus. Im DAX legen Mercedes-Benz und VW um bis zu 3,2 Prozent zu. Allerdings geht es bei den Versorgern RWE und E.on mit Gewinnmitahmen um bis zu 2,3 Prozent tiefer. Sie waren bereits wie die Telekomwerte in Erwartung der Zinserleichterungen kräftig vorausgelaufen.

Telekom und Versorger als Ausreißer

Gegen den bullishen Trend fallen Deutsche Telekom im DAX um 2,5 Prozent. Die Tochter T-Mobile US hat auf dem Kapitalmarkttag angekündigt, in den kommenden drei Jahren bis zu 50 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre auszuschütten. Wie Berenberg anmerkt, lag die Markterwartung allerdings schon bei Ausschüttungen von 62 Milliarden Dollar.

Deutsche Wohnen haussieren um gut 20 Prozent. Vonovia und Deutsche Wohnen wollen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen. Vonovia hält knapp 87 Prozent der Aktien. Die verbliebenen freien Aktionäre sollen ein Abfindungsangebot in Form neuer Vonovia-Aktien erhalten und eine jährliche Ausgleichszahlung. Für Vonovia geht es nach anfänglichen Gewinnen um 0,9 Prozent nach unten.

Wacker Chemie (+2,7%) haben im Rahmen ihres Kapitalmarkttages die Ziele für 2030 und 2024 bestätigt. Bis 2030 will Wacker Chemie weiterhin unter anderem einen Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro erreichen sowie eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent.

Campari steigen an der Börse in Mailand um 7,9 Prozent. Ihr Großaktionär Lagfin nutzte die Kursschwäche und hat seinen Anteil an dem Aperol-Hersteller um bis zu 100 Millionen Euro erhöht. Nach dem angekündigten Rücktritt von CEO Matteo Fantacchiotti hatte die Aktie jüngst unter Druck gestanden.

Mit Aufschlägen von 6,6 Prozent reagieren Ocado auf bessere Drittquartalszahlen. Das Joint Venture aus Ocado Retail und Marks & Spencer hat die Umsätze um 15,5 Prozent gesteigert, was weiter über der Schätzung von RBC von 9 Prozent liegt. Ocado Retail hat den Umsatz-Ausblick in der Folge erhöht.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.920,72 +1,8% 85,42 +8,8%

Stoxx-50 4.458,75 +1,4% 59,81 +8,9%

DAX 18.985,01 +1,5% 273,52 +13,3%

MDAX 26.291,37 +1,9% 501,24 -3,1%

TecDAX 3.344,52 +1,1% 37,00 +0,2%

SDAX 13.948,70 +2,5% 346,72 -0,1%

FTSE 8.350,37 +1,2% 96,69 +6,7%

CAC 7.590,39 +2,0% 145,49 +0,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,20 +0,01 -0,37

US-Zehnjahresrendite 3,70 +0,00 -0,18

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:04 Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1174 +0,5% 1,1132 1,1117 +1,2%

EUR/JPY 159,86 +1,2% 158,79 157,82 +2,7%

EUR/CHF 0,9454 +0,5% 0,9430 0,9403 +1,9%

EUR/GBP 0,8415 -0,0% 0,8416 0,8421 -3,0%

USD/JPY 143,06 +0,7% 142,61 141,97 +1,5%

GBP/USD 1,3278 +0,5% 1,3227 1,3202 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0662 -0,4% 7,0655 7,0840 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 62.538,65 +3,8% 61.963,10 59.574,80 +43,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,50 70,91 +0,8% +0,59 +0,7%

Brent/ICE 74,32 73,65 +0,9% +0,67 -1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,35 35,63 +2,0% +0,72 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.587,93 2.559,10 +1,1% +28,83 +25,5%

Silber (Spot) 31,17 30,08 +3,6% +1,10 +31,1%

Platin (Spot) 988,80 973,50 +1,6% +15,30 -0,3%

Kupfer-Future 0,00 4,24 0% 0 +7,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

