Vonovia Aktie
|27,88EUR
|-0,18EUR
|-0,64%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,90 auf 42,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen leichte Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Die Immobilienaktie hält er für sehr attraktiv bewertet./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
42,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,01 €
|
Abst. Kursziel*:
51,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
