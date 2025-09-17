Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Personalie
|
17.09.2025 13:02:41
Vonovia-Aktie etwas fester: Daniel Riedl verlässt Vorstand
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Riedl den Vorstand zum 31. Mai 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Seinen Vertrag als Chief Development Officer werde er bis Ende Mai kommenden Jahres erfüllen. Mit Auslaufen seines Mandats im Mai 2026 wird er acht Jahre im Vorstand des Wohnungsbaukonzerns tätig gewesen sein. Der Aufsichtsrat wird sich den weiteren Angaben zufolge rechtzeitig um eine geeignete Nachfolge kümmern. Vonovia-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent auf 26,39 Euro.Via XETRA steigt die
DOW JONES
Bildquelle: Vonovia SE
