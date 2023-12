MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Bayer nach US-Urteil gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Weihnachtspause sind die europäischen Aktien mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch gestartet. Positive Vorgaben der Wall Street stützen. Eine zunehmende Rolle könnte - wie oft zu beobachten - in den verbleibenden Handelstagen des Jahres das sogenannte Window Dressing spielen, also die gezielte Kurspflege einzelner Aktien durch institutionelle Anleger wie Portfoliomanager mit dem Ziel, die eigene Bilanz nach außen besser aussehen zu lassen.

Vom Umfeld kommen kaum Impulse. Am Devisenmarkt tut sich wenig, zuletzt zeigte der Dollar leichte Schwäche. Am Anleihemarkt tat sich in den USA am Freitag und auch am Dienstag wenig, im europäischen Handel am Mittwoch geben die Renditen etwas nach..

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 16.730, der Euro-Stoxx-50 mit 0,3 Prozent auf 4.537 etwas mehr, gestützt von einem kräftigen Plus der Prosus-Aktie. Die Umsätze werden voraussichtlich dünn ausfallen. Handelbare Nachrichten sind Mangelware, und viele Akteure dürften im laufenden Jahr nicht mehr aktiv werden. "Dass Rekorde im dünnen Markt vielleicht sogar noch leichter zu erzielen sind, haben die US-Indizes gestern eindrucksvoll gezeigt. Von daher ist ein erneuter Angriff auf die 17.000 (im DAX) noch vor dem Jahreswechsel durchaus möglich", heißt es bei QC Partners.

Prosus erholen sich mit Tencent

Um 3,4 Prozent nach oben geht es für Prosus in Amsterdam. Das Papier wird gestützt von der Erholung von Tencent in Hongkong. Prosus hält eine rund 25 prozentige Beteiligung an dem chinesischen Technologiekonzern. Die Tencent-Aktie war am Freitag eingebrochen, nachdem Peking einen Regulierungsentwurf für die Online-Spiele-Branche vorgelegt hatte. Das hatte Prosus ebenfalls nach unten gezogen, sogar noch stärker als Tencent. Tencent erholten sich nun in Hongkong um rund 4 Prozent, weil Peking seine Pläne einer strengeren Regulierung etwas aufgeweicht hat.

Für Bayer geht es um 2,3 Prozent nach oben. Die Aktie profitiert von einem günstigen Glyphosat-Urteil in den USA. Dort hat ein US-Gericht im Sinne des Pharmakonzerns entschieden. Im Handel wird dem Urteil allerdings keine allzu große Bedeutung beigemessen. Der Prozessausgang sei nur ein Etappensieg nach mehreren Niederlagen.

Kräftig zulegen können Aktien aus dem Sektor alternative Energien. Fundamental Neues gibt es nicht. Technische Gründe könnten für die Aufschläge verantwortlich sein, heißt es. Nach einem schwierigen Jahr für den Sektor befinden sich die Branchenwerte seit Oktober in einer Erholungsbewegung. Siemens Energy gewinnen 5, Nordex 4,5, Orsted 3,6 und Vestas 5,7 Prozent. SMA Solar legen um 3,6 Prozent zu.

Milliardendeals im Pharmasektor

Milliardenschwere Übernahmen mit hohen Übernahmeprämien lenken den Blick auf die Pharma- und Biotechnologiebranche. Astrazeneca gewinnen 1,4 Prozent. Das Unternehmen baut das Geschäft mit Zelltherapien aus und übernimmt Gracell Biotechnologies für 1,2 Milliarden Dollar. Daneben übernimmt Bristol Myers Squibb die radiopharmazeutische Therapeutikgesellschaft RayzeBio für 4,1 Milliarden Dollar. Der Aufschlag auf den Aktienkurs vor der Mitteilung lag bei mehr als 100 Prozent, bei Astrazeneca betrug der Aufschlag für Gracell gut 60 Prozent.

Etwas gesucht sind Ölaktien , ihr Stoxx-Subindex steigt um 0,9 Prozent, nachdem am Vortag im US-Handel die Ölpreise stärker zugelegt hatten, getrieben von Sorgen über die Versorgungssicherheit. Hier steht weiter insbesondere die Entwicklung im Roten Meer im Fokus, wo die Huthi-Rebellen aus dem Jemen weiter Schiffe angreifen. Die US-Armee hat nach eigenen Angaben mehrere abgefeuerte Drohnen und Raketen über dem Roten Meer abgeschossen. Dazu haben die USA nach einer Attacke auf einen Stützpunkt im Irak pro-iranische Milizen angegriffen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.533,21 +0,3% 11,74 +19,5%

Stoxx-50 4.086,88 +0,2% 8,73 +11,9%

DAX 16.730,39 +0,1% 24,21 +20,2%

MDAX 27.138,58 +0,7% 194,98 +8,1%

TecDAX 3.343,70 +0,6% 19,17 +14,5%

SDAX 13.925,06 +0,9% 125,42 +16,8%

FTSE 7.749,31 +0,7% 51,80 +3,3%

CAC 7.591,00 +0,3% 22,18 +17,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,93 -0,03 -0,64

US-Zehnjahresrendite 3,87 -0,03 -0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1047 +0,1% 1,1049 1,1022 +3,2%

EUR/JPY 157,55 +0,2% 157,76 156,90 +12,3%

EUR/CHF 0,9430 +0,0% 0,9435 0,9425 -4,7%

EUR/GBP 0,8696 +0,2% 0,8676 0,8661 -1,7%

USD/JPY 142,61 +0,1% 142,78 142,35 +8,8%

GBP/USD 1,2704 -0,2% 1,2734 1,2726 +5,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1506 +0,1% 7,1471 7,1520 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.686,77 +0,5% 42.461,95 43.716,64 +157,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,62 75,57 +0,1% +0,05 -0,9%

Brent/ICE 81,07 81,07 0% 0 -0,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,055 34,55 +7,3% +2,51 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.067,89 2.068,29 -0,0% -0,41 +13,4%

Silber (Spot) 24,13 24,23 -0,4% -0,10 +0,7%

Platin (Spot) 982,69 981,50 +0,1% +1,19 -8,0%

Kupfer-Future 3,92 3,90 +0,3% +0,01 +2,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2023 04:13 ET (09:13 GMT)