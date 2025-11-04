Ausblick: Orsted stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orsted wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,248 DKK gegenüber 6,67 DKK im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,16 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Orsted für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,83 Milliarden DKK aus.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,98 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,220 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 72,94 Milliarden DKK, gegenüber 58,83 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

