FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET



