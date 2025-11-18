Prosus Aktie
|58,28EUR
|-1,05EUR
|-1,77%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
