18.11.2025 09:34:56

Prosus Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,28 € 		Abst. Kursziel*:
26,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,97%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

