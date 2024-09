MÄRKTE USA/Börsen zurückhaltend - US-Zinsentscheid im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Mittwoch wenig verändert in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gibt kurz nach der Startglocke 0,2 Prozent nach auf 41.535 Punkte. Der S&P-500 notiert kaum verändert, während der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent zulegt.

Im Fokus steht der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend (20:00 Uhr MESZ). Zwar gilt es als sicher, dass die Fed die Zinsen senken wird, um die US-Wirtschaft zu stützen. Unklar ist aber, ob es nur eine kleine Zinssenkung um 25 Basispunkte geben wird, oder eine große Senkung um 50 Basispunkte. Ein großer Zinsschritt wird aktuell am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent eingepreist, ein kleiner mit 41 Prozent.

Ein kleiner Zinsschritt könnte am Markt zu Diskussionen führen, ob dies ausreicht, um eine deutliche Abschwächung der US-Wirtschaft zu vermeiden. Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte könnte hingegen Sorgen aufkommen lassen, dass es um die US-Wirtschaft möglicherweise doch schlechter bestellt ist, als am Markt erwartet und eine harte Landung mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen droht. Daher dürften vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

"Angesichts der Unsicherheit, die sich noch immer abzeichnet, können wir eine angemessene Marktreaktion erwarten, wie auch immer die Entscheidung ausfallen wird (...). Man müsste mehr als 15 Jahre zurückgehen, um eine derart unsichere Situation so kurz vor der Entscheidung zu finden", so die Deutsche Bank.

Konjunkturseitig sind die Baubeginne im August um 9,6 Prozent deutlicher als erwartet gestiegen. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg um 5,8 Prozent gerechnet. Die Baugenehmigungen stiegen um 4,9 Prozent. Hier wurde ein Anstieg um 1,0 Prozent erwartet.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar vordem Zinsentscheid der US-Notenbank etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,2 Prozent nach. Der Greenback könnte steigen, wenn die Fed die Zinssätze lediglich um 25 Basispunkte statt um 50 Basispunkte senkt, aber die Aufwertung dürfte nicht von Dauer sein, so Devisen-Analyst Francesco Pesole von ING. Der Dollar könnte Schwierigkeiten haben, seine Gewinne über den "sehr kurzfristigen Zeitraum" hinaus zu behaupten, da die US-Notenbank eine kleine Zinssenkung wahrscheinlich mit taubenhaften Aussagen ergänzen dürfte.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen etwas. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 2,3 Basispunkte auf 3,68 Prozent.

Die Ölpreise geben nach den jüngsten Aufschlägen nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,7 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die am Dienstag veröffentlichten API-Daten, die einen überraschenden Anstieg der US-Rohöllagerbestände aufgezeigt hatten. Weiteren Aufschluss über die Lagerbestände dürften die offiziellen EIA-Daten geben. Etwas Unterstützung bekommen die Preise von den Zinssenkungserwartungen.

Alphabet mit Aufschlägen

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie der Goolge-Mutter Alphabet um 0,2 Prozent. Google muss eine 2019 von der EU-Kommission verhängte Milliardenstrafe nicht zahlen. Das EU-Gericht bestätigte zwar größtenteils die Ergebnisse der Untersuchung der EU-Kommission, nach denen das Unternehmen seine Marktmacht bei Online-Werbung missbraucht hat. Es annullierte aber die 2016 verhängte Strafe von fast 1,5 Milliarden Euro, weil die Kommission Fehler gemacht habe.

Der Chiphersteller Qualcomm (unv.) ist indessen mit seinem Versuch gescheitert, eine im Jahr 2019 von der EU-Kommission verhängte Strafe wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung zu Fall zu bringen. Die Geldbuße wurde jedoch um 3,3 auf 238,7 Millionen Euro gesenkt.

Die Aktie von Intuitive Machines macht einen Sprung um 54 Prozent. Der Hersteller von Weltraumtechnologie hat einen Auftrag von der Nasa erhalten, der sich über zehn Jahre auf etwa 4,82 Milliarden Dollar belaufen könnte.

Blackrock, Global Infrastructure Partners, MGX und Microsoft wollen bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den Ausbau und die Errichtung von Rechenzentren für künstliche Intelligenz investieren. Die Titel von Blackrock liegen 0,6 Prozent im Plus, während Microsoft um 0,6 Prozent nachgibt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.535,00 -0,2% -71,18 +10,2%

S&P-500 5.634,66 +0,0% 0,08 +18,1%

Nasdaq-Comp. 17.658,06 +0,2% 30,00 +17,6%

Nasdaq-100 19.470,60 +0,2% 38,20 +15,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,63 +2,1 3,61 -79,2

5 Jahre 3,47 +2,6 3,44 -53,0

7 Jahre 3,56 +1,8 3,54 -41,0

10 Jahre 3,68 +2,3 3,66 -20,2

30 Jahre 3,99 +3,3 3,96 2,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:06 Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1139 +0,2% 1,1126 1,1119 +0,9%

EUR/JPY 157,89 -0,2% 157,41 157,52 +1,5%

EUR/CHF 0,9396 -0,2% 0,9403 0,9415 +1,3%

EUR/GBP 0,8407 -0,5% 0,8443 0,8439 -3,1%

USD/JPY 141,78 -0,4% 141,49 141,69 +0,6%

GBP/USD 1,3249 +0,7% 1,3178 1,3176 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0813 -0,4% 7,0954 7,1093 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 59.864,25 -0,8% 60.250,90 61.221,05 +37,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,78 71,19 -0,6% -0,41 -0,3%

Brent/ICE 73,16 73,70 -0,7% -0,54 -2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,045 35,58 -1,5% -0,53 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.575,82 2.570,00 +0,2% +5,82 +24,9%

Silber (Spot) 30,58 30,70 -0,4% -0,13 +28,6%

Platin (Spot) 973,27 986,15 -1,3% -12,88 -1,9%

Kupfer-Future 4,24 4,21 +0,6% +0,02 +7,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

