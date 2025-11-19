Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

Performance im Blick 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alphabet A (ex Google)-Anteile an diesem Tag 38,00 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,632 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 284,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 748,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 648,16 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,43 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

30.10.25 Alphabet A Neutral UBS AG
30.10.25 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:24 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
10:14 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

