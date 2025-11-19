Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Performance im Blick
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alphabet A (ex Google)-Anteile an diesem Tag 38,00 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,632 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2025 auf 284,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 748,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 648,16 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,43 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
