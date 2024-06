MÄRKTE USA/Wall Street startet vor Daten verhalten

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street startet vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verhalten in den Freitag. Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 39.171 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite sinken jeweils 0,1 Prozent. Für Impulse könnte zum einen sorgen, dass Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte verfallen. Besonders spannend sei die Situation beim S&P-500, heißt es. Das ausstehende Put-Volumen sei hier so hoch wie nie zuvor in der bis 1995 zurückreichenden Datenhistorie. Nun müsse sich zeigen, ob die Positionen verlängert würden oder nicht. Sollten sie nicht verlängert werden, könnte das den Index stützen.

Daneben stehen aber auch eine ganze Reihe an Konjunkturdaten auf dem Terminkalender, die im frühen Geschäft veröffentlicht werden. Der Fokus dürfte dabei auf den Einkaufsmanagerindizes liegen. Sie werden sowohl für das verarbeitende Gewerbe wie für den Dienstleistungssektor einen Tick niedriger als zuletzt erwartet, aber weiter über der Expansionsschwelle.

Mit etwas Sorgen blicken Marktteilnehmer auf den Technologiesektor, der am Vortag nach der jüngsten Rally schwächelte. "Es wurden Gewinnmitnahmen beobachtet, nachdem der KI-Boom den S&P-500 und die Nasdaq auf Rekordhöhen getrieben hat. Die Rückgänge am Markt scheinen nichts Bedeutenderes zu signalisieren als Investoren, die einige Gewinne mitnehmen", versucht Analystin Sophie Lund-Yates von Hargreaves Lansdown zu beruhigen. Es gibt aber auch kritischere Stimmen, die auf eine baldige Abwärtskorrektur im Technologiesektor tippen. Denn der Optimismus, dass künstliche Intelligenz die Unternehmensgewinne steigern werde, müsse irgendwann konkrete Belege liefern, heißt es im Handel.

Renditen fallen wieder

Das Auf und Ab am Rentenmarkt setzt sich fort. Nachdem die Rentenrenditen am Vortag gestiegen sind, fallen sie nun wieder. Sie folgen damit ihren europäischen Pendants, nachdem Konjunkturdaten auf dem alten Kontinent enttäuscht haben. Die schwachen Daten und die fallenden Marktzinsen in Europa belasten den Euro, der Dollar zeigt sich entsprechend mit Aufschlägen - der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Bei Erdöl und Gold tut sich wenig.

Besonders im Blick haben die Akteure den KI-Highflyer Nvidia. Bei der Aktie setzten am Vortag nach einem neuerlichen Rekordhoch Gewinnmitnahmen ein. Im frühen Geschäft liegen Nvidia weitere 2,9 Prozent zurück. Vor dem Rückschlag am Donnerstag waren allein Nvidia für ein Drittel des Zuwachses des S&P-500-Index in diesem Monat verantwortlich.

Ansonsten stechen unter den Einzelwerten Sarepta Therapeutics mit einem Kurssprung um 29,9 Prozent heraus. Treiber ist die Zulassung einer Gentherapie durch die US-Gesundheitsbehörde (FDA). Trump Media & Technology Group stabilisieren sich mit minus 0,2 Prozent nach ihrem fast 15-prozentigen Absturz des Vortages. Die Muttergesellschaft der Truth Social Plattform des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ist in fünf Sitzungen in Folge um insgesamt 34 Prozent eingebrochen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat diese Woche die Registrierungserklärung des Unternehmens sowie den Wiederverkauf von Aktien und bestimmten Optionsscheinen (Warrants) genehmigt.

Gilead Sciences bauen die Gewinne um weitere 3,4 Prozent nach erfolgreichen Studienergebnissen aus. Smith & Wesson Brands sinken dagegen um 5,9 Prozent. Laut CFO Deana McPherson rechnet der Waffenhersteller mit deutlichen Umsatzeinbußen in der ersten Periode. CarMax gewinnen 2,5 Prozent, der Gebrauchtwagenhändler legte überzeugende Erstquartalszahlen über Markterwartung vor.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.170,82 +0,1% 36,06 +3,9%

S&P-500 5.468,09 -0,1% -5,08 +14,6%

Nasdaq-Comp. 17.702,62 -0,1% -18,97 +17,9%

Nasdaq-100 19.735,44 -0,1% -16,86 +17,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 -3,5 4,74 28,6

5 Jahre 4,24 -4,0 4,28 23,9

7 Jahre 4,22 -3,8 4,26 25,3

10 Jahre 4,23 -3,3 4,26 34,7

30 Jahre 4,37 -2,9 4,40 39,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0693 -0,1% 1,0720 1,0718 -3,2%

EUR/JPY 170,02 -0,1% 170,43 170,07 +9,3%

EUR/CHF 0,9544 +0,0% 0,9555 0,9544 +2,9%

EUR/GBP 0,8457 +0,0% 0,8461 0,8452 -2,5%

USD/JPY 158,99 +0,0% 158,99 158,68 +12,9%

GBP/USD 1,2643 -0,1% 1,2669 1,2680 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2886 -0,0% 7,2865 7,2890 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 63.572,80 -2,2% 64.685,43 64.793,63 +46,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,38 81,29 +0,1% +0,09 +13,5%

Brent/ICE 85,88 85,71 +0,2% +0,17 +12,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,105 34,45 -1,0% -0,34 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.354,85 2.359,98 -0,2% -5,13 +14,2%

Silber (Spot) 30,16 30,73 -1,8% -0,57 +26,9%

Platin (Spot) 993,24 983,00 +1,0% +10,24 +0,1%

Kupfer-Future 4,45 4,56 -2,4% -0,11 +13,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

