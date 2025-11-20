TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|
20.11.2025 15:31:40
MAN baut in Deutschland 2.300 Stellen ab
DOW JONES--Der Nutzfahrzeughersteller MAN will angesichts der Nachfrageschwäche und eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks in den kommenden Jahren etwa 2.300 Stellen abbauen. Vor allem betroffen ist der Standort München, wo etwa 1.300 Jobs in den kommenden zehn Jahren wegfallen sollen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anpassungen sollen sozialverträglich entlang der demografischen Kurve vorgenommen werden. MAN hat in Deutschland mehr als 15.000 Beschäftigte.
Zusätzlich zum Jobabbau sollen in den nächsten fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in die Standorte München, Nürnberg, Salzgitter und Wittlich investiert werden. MAN komme aktuell in eine "Hochinvestitionsphase". Dazu gehörten Ausgaben für die Überführung in die neue Abgasnorm oder in die Transformation hin zu Zero-Emission-Technologien, Digitalisierung, und die Plattformstrategie.
Kontakt: redaktion@dowjones.com
DJG/kla/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 09:31 ET (14:31 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
15:29
|ROUNDUP 2: VW-Lkw-Holding Traton baut bei MAN 2.300 Stellen in Deutschland ab (dpa-AFX)
|
09:42
|MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab (dpa-AFX)
|
19.11.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
19.11.25