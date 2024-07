Manhattan Associates wurde bei den SupplyTech Breakthrough Awards als beste Innovation des Jahres ausgezeichnet

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von SupplyTech Breakthrough als beste Innovation des Jahres 2024 gekürt wurde. Unter Tausenden von Nominierungen wurde Manhattan Active® Yard Management mit seiner Fähigkeit, Vertriebs- und Logistikfunktionen zu vereinheitlichen, als die bahnbrechendste Supply-Chain-Lösung des Jahres ausgezeichnet.

Letztes Jahr kündigte Manhattan seine Yard Management-Lösung der nächsten Generation an, um die Vision einer zu erweitern.

Durch die Neugestaltung des Yard Managements, das nahtlos mit den branchenführenden Lösungen für Lager- und Transportmanagement auf einer einzigen Cloud-Plattform zusammenarbeitet, hat Manhattan die digitale Vereinheitlichung von Vertrieb und Logistik dort vollendet, wo sie in der physischen Welt zusammenkommen. Manhattan hat im Rahmen seiner quartalsweisen Neuentwicklungen Unified Yard-Funktionen bereitgestellt, die ab sofort für alle Manhattan Active® Warehouse Management Kunden als Teil ihres Abonnements verfügbar sind.

"In der Vergangenheit war das Yard-Management eines der schwächsten Glieder in der durchgängigen Lieferkette. Viele Unternehmen verlassen sich bei der Verwaltung ihrer Abläufe immer noch auf Low-Tech-Lösungen. Diese Ineffizienzen haben erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette", so Bryan Vaughn, Managing Director der SupplyTech Breakthrough Awards.

"Manhattan Active Yard Management ist perfekt als Lösung für diese geschäftlichen Herausforderungen geeignet und schließt die Lücke zwischen Vertrieb und Logistik. Wir sind stolz darauf, sie für dieses branchenführende, innovative Lösungsangebot auszuzeichnen".

"Wir freuen uns, dass Manhattan in der Kategorie beste Innovation des Jahres gewonnen hat. Unser Yard Management bietet Echtzeit-Informationen und dynamische Aktualisierungen, wodurch ein einheitlicher Ansatz geschaffen wird und Optimierungsmöglichkeiten entstehen, die mit herkömmlichen, siloartigen Systemen nicht möglich sind. Distributoren haben jetzt einen vollständigen Einblick in jeden Teil ihrer Yard-Operationen, was zu höherer Effizienz im Lager und schnelleren Transportnetzwerken führt", sagte Blake Coram, Direktor des Produktmanagements bei Manhattan Associates. "Diese Anerkennung ist eine weitere Bestätigung für die marktführende Innovation und Vision von Manhattan.

Das Ziel des jährlichen SupplyTech Breakthrough Awards-Programms ist es, herausragende Leistungen zu würdigen und die Kreativität und den Erfolg von Unternehmen, Technologien und Produkten im Bereich der Lieferketten-Technologie anzuerkennen. SupplyTech Breakthrough ist Teil der Tech Breakthrough-Organisation, einer führenden globalen Marktintelligenz- und Bewertungsplattform für Unternehmen in den wettbewerbsintensivsten Technologiesektoren von heute.

