Marinomed-Aktie unter Druck: Marinomed mit Umsatzrückgang und roten Zahlen

Der erwartete Rückgang in der Nachfrage nach Husten- und Erkältungsprodukten aufgrund des Abklingens der Corona-Pandemie sowie hohe Lagerbestände der Kunden hätten zu einem niedrigen Auftragsvolumen beigetragen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Verlust belief sich auf 6,8 Mio. Euro (2022: 6,4 Mio. Euro).

Die liquiden Mittel verringerten sich im Vorjahr auf 2,6 Mio. Euro, im Jahr 2022 waren es noch 8,2 Mio. Euro. Das negative Eigenkapital vergrößerte sich von 4,2 Mio. Euro auf 10,1 Mio. Euro. Im März 2024 hat Marinomed eine Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank getroffen, die Kapitalrückzahlungen des Venture-Darlehens aus 2019 in Höhe von 15 Mio. Euro um 18 Monate zu verschieben. Die Kommerzialisierung der Marinosolv-Produkte dauere "länger als erwartet, so dass Marinomed hinter den Erwartungen zurückbleibt", so Firmenchef Andreas Grassauer. Man arbeite an "verschiedenen Initiativen, die zusammen das Potenzial haben, den Finanzierungsbedarf des Unternehmens zu decken", sagte Marinomed-Finanzvorstand Pascal Schmidt.

Die Aktie von Marionmed verliert im Wiener Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 19,20 Euro.