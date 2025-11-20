Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind

Am Donnerstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,28 Prozent stärker bei 2 397,09 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 2 391,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 390,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 390,91 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 416,88 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,591 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 305,83 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der ATX Prime auf 2 405,64 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 744,56 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 31,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 461,76 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 6,84 Prozent auf 9,84 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,65 Prozent auf 13,62 EUR), AMAG (+ 2,97 Prozent auf 24,30 EUR), Rosenbauer (+ 2,42 Prozent auf 46,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,94 Prozent auf 6,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Schoeller-Bleckmann (-6,06 Prozent auf 26,35 EUR), UBM Development (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR), CA Immobilien (-1,21 Prozent auf 22,94 EUR), Österreichische Post (-0,99 Prozent auf 29,90 EUR) und Wienerberger (-0,68 Prozent auf 26,48 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 503 305 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,195 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

