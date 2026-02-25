Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Energiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides Jahresergebnis. Es bestehe noch mehr Spielraum, wenn die deutsche Regulierungsbehörde dabei mitspiele.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 16:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 19,28 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 11,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 4 729 584 EON SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 19,5 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von EON SE wird am 25.02.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:46 / UTC



