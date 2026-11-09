E.ON Aktie
|19,13EUR
|0,17EUR
|0,90%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Equal-weight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon bei unverändertem Kursziel von 21 Euro von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Analyst Robert Pulleyn begründete dies am Montag mit der vorangegangenen Kursrally. Die Bewertung der Aktien liege inzwischen etwa auf Augenhöhe mit den anderen integrierten Versorgern. Pulleyn sieht in der Branche nun attraktivere Chancen. National Grid ist sein Top-Favorit unter den Branchengrößen, RWE bleibt seine Nummer zwei. Auch für Iberdrola sprach er eine neue Empfehlung aus./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal-weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Equal-weight
|
Kurs*:
19,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,78%
|
Analyst Name::
Robert Pulleyn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
05.11.26
|JP Morgan Chase & Co.: EON SE-Aktie erhält Overweight (finanzen.at)
|
05.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro (dpa-AFX)
|
05.11.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.26
|Humanoide Roboter sollen Stromnetz-Fachkräfte entlasten (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
02.11.26
|EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
29.10.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|19,06
|0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Alstom Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG