E.ON Aktie
|18,94EUR
|0,03EUR
|0,13%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Halten
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
18,92 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
18,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
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|E.ON Outperform
|Bernstein Research
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|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
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|Bernstein Research
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|Deutsche Bank AG
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|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,91
|0,00%
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|DZ BANK
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|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
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|Jefferies & Company Inc.
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|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Ferrari Buy
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research