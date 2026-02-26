E.ON Aktie
|19,60EUR
|0,20EUR
|1,03%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Verkaufen
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
19,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
19,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro (dpa-AFX)
|
09:33
|Negative Entwicklung: DZ BANK senkt EON SE-Aktie auf Verkaufen (finanzen.at)
|
25.02.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Eon nach Jahreszahlen ins Plus gependelt - 2026 RWE eingeholt (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.02.26
|E.ON-Aktie stärker: Neuer Plan bis 2030 nach erreichten Zielen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|08:44
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|19,40
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:50
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|08:43
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:43
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:30
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:22
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:21
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|07:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|freenet Sell
|UBS AG
|07:07
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:10
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.