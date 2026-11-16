E.ON Aktie

19,23EUR -0,20EUR -1,03%
E.ON ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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16.11.2026 12:46:19

EON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 24 auf 22,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis nach vorne./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:22 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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E.ON SE 19,21 -1,11% E.ON SE

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11:52 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
11:50 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:49 Brenntag Neutral UBS AG
11:47 pbb Buy Warburg Research
11:46 Bechtle Buy Warburg Research
11:44 CANCOM Hold Warburg Research
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11:43 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:43 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:24 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
11:22 OHB Buy Deutsche Bank AG
11:20 NVIDIA Buy UBS AG
09:57 BBVA Hold Deutsche Bank AG
09:56 Santander Buy Deutsche Bank AG
09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
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09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
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08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
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