E.ON Aktie

18,88EUR -0,45EUR -2,30%
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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11.11.2026 14:37:54

EON SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18,84 € 		Abst. Kursziel*:
0,85%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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E.ON SE 18,82 -2,61% E.ON SE

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12:49 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 E.ON Outperform Bernstein Research
12:06 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12:04 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:03 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
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