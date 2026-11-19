E.ON Aktie
|18,66EUR
|-0,08EUR
|-0,40%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon mit Blick auf Investitionen in Schweden von 20,20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach 25 Jahren stagnierender oder gar sinkender Stromnachfrage dürfte sich das in der nächsten Dekade ändern, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwoch. Eon werde in dem Land von 2026 bis 2030 etwa vier Milliarden Euro investieren, das Wachstum dürfte von 2025 bis 2030 im Schnitt bei rund sechs Prozent liegen. Nachfrage dürfte es von Datenzentren und aus der sogenannten Grünen Industrie geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 15:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Outperform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18,67 €
|
Abst. Kursziel*:
12,48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,57%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
10:03
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.11.26
|Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|RWE-Aktie und E.ON-Aktie höher: Bundesregierung erwägt offenbar Urenco-Übernahme (dpa-AFX)
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13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,71
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:13
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|18.11.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|18.11.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG