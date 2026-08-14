E.ON Aktie

17,48EUR -0,85EUR -4,64%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 11:37:17

EON SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Zwar unterschieden sich Gas und Strom angesichts des Investitionsbedarfs in der deutschen Energiebranche grundlegend. Der Entwurf diene jedoch als wichtiger Anhaltspunkt für den Stromsektor. Daher würden die im Entwurf genannten Kennzahlen vom Markt eindeutig nicht positiv aufgenommen. Bei Eon liege der Fokus weiter darauf, eine mit Blick auf die Investitionsausgaben wirtschaftliche Rendite zu erzielen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
17,50 € 		Abst. Kursziel*:
8,54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
17,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

mehr Analysen
11:22 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
10:34 E.ON Equal Weight Barclays Capital
13.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 E.ON Halten DZ BANK
12.08.26 E.ON Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17,50 -4,53% E.ON SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:37 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
11:24 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
11:23 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:22 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:56 Sixt Buy UBS AG
10:34 E.ON Equal Weight Barclays Capital
10:26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 PNE Buy Warburg Research
09:23 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:04 pbb Buy Warburg Research
08:48 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:48 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:33 SFC Energy Buy Warburg Research
08:32 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
08:31 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 adidas Neutral UBS AG
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral UBS AG
07:48 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
06:52 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen