E.ON Aktie
|18,89EUR
|-0,44EUR
|-2,28%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Bartlomiej Kubicki sieht die Essener nach den Neunmonatszahlen und der Telefonkonferenz weiter als einen seiner Favoriten im attraktiven Anlagethema Stromnetze. Das Management habe sehr optimistische Signale gesendet, was die Investitionsperspektiven in Energieinfrastruktur in Deutschland angehe, schrieb Kubicki am Mittwoch./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Outperform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20,20 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
18,88 €
|
Abst. Kursziel*:
6,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
18,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,96%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
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|Bernstein Research beurteilt EON SE-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
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12:26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
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10:49
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09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
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08:31
|ROUNDUP: Eon bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu (dpa-AFX)
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08:25
|KORREKTUR: Eon bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu (dpa-AFX)
Analysen zu E.ON SE
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,89
|-2,28%
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|12:49
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.