MARKT USA/Börse vor wenig verändertem Start - Intel stürzen ab

An der Wall Street dürfte sich am Freitag zunächst nicht viel tun. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn an. Bereits am Vortag war erkennbar gewesen, dass die Luft nach der jüngsten Rekordjagd raus ist. Während der Dow-Jones-Index klar im Minus schloss, schafften S&P-500 und die Nasdaq zwar neue Bestmarken, doch lagen die neuen Hochs nur geringfügig über denen des Vortages. Anleger versuchen sich einen Reim auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump bei der US-Notenbank zu machen. Dort sagte Trump, dass der US-Notenbankgouverneur wahrscheinlich nicht entlassen werde. Zugleich erhöhte er aber den Druck hinsichtlich baldiger Leitzinssenkungen. Zwar wären sinkende Zinsen positiv für den Aktienmarkt, aber Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed dürften Anleger beunruhigen.

Deutlich mehr Bewegung als der Gesamtmarkt zeigen Intel mit einem vorbörslichen Absturz um 7,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat im zweiten Quartal den Verlust ausgeweitet und entschieden, 15 Prozent seiner Belegschaft abzubauen. Außerdem begräbt der US-Konzern milliardenschwere Investitionspläne für neue Chipfabriken in Europa. Intel verbuchte einen Fehlbetrag im zweiten Quartal von 2,9 Milliarden Dollar nach 1,6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisse stellen den sechsten Quartalsverlust in Folge dar und verlängern die längste Verlustserie seit 35 Jahren.

July 25, 2025 06:48 ET (10:48 GMT)