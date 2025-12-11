Am Tag nach der Zinsentscheidung dÃ¼rfte die Wall Street am Donnerstag mit Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,6 Prozent. FÃ¼r den Nasdaq-Future geht es mit den krÃ¤ftigen Abgaben der Oracle-Aktie um 0,8 Prozent nach unten. Die Prognosen des Unternehmens lagen unter den SchÃ¤tzungen und es meldete hÃ¶here Investitionen als erwartet. Die Aktien von Oracle fallen vorbÃ¶rslich um 11 Prozent.

"Wie bei den meisten groÃŸen Technologieunternehmen steigen die Kapitalausgaben weiter an und Ã¼bertreffen die Erwartungen der Wall Street, was stark belastet", sagt Ryan Lee, Senior Vice President fÃ¼r Produkt und Strategie bei Direxion.

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank stimmte am Mittwoch dafÃ¼r, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent zu senken. Die Entscheidung stieÃŸ auf drei Gegenstimmen: Zwei kamen von Vertretern, die jegliche Senkung ablehnten, und eine von einem VerbÃ¼ndeten Trumps, der eine stÃ¤rkere Reduzierung gefordert hatte.

"Die Ã„ra der prÃ¤ventiven Lockerung ist vorbei", so Daniel Siluk, Portfolio Manager and Head of Global Short Duration and Liquidity, bei Janus Henderson Investors. Die Fed habe zwar zum dritten Mal in diesem Jahr die Zinsen gesenkt, in ihrer ErklÃ¤rung betonte die Fed allerdings, dass kÃ¼nftige Schritte datenabhÃ¤ngig seien. "Damit vollzieht sie einen klaren Wechsel zu einem Ansatz, bei dem von Sitzung zu Sitzung entschieden wird", betont Siluk.

Im Fokus steht aber vor allem der Technologiesektor. Oracle meldete fÃ¼r das vierte Quartal Investitionen von rund 12 Milliarden US-Dollar. Das waren rund 44 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Investitionen fÃ¼r das laufende GeschÃ¤ftsjahr wÃ¼rden um 15 Milliarden US-Dollar hÃ¶her ausfallen als bisher prognostiziert, so der Cloud-Computing-Anbieter. Die hÃ¶her als erwartet ausgefallenen KI-Ausgaben von Oracle gepaart mit einem verfehlten Gewinn hÃ¤tten bei Anlegern Bedenken darÃ¼ber ausgelÃ¶st, wie und wann sich die Gewinne aus dem KI-Boom erzielen lassen wÃ¼rden, heiÃŸt es.

Dies setzt auf KI fokussierte Aktien unter Druck. Die Aktien des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave fallen um 3,1 Prozent, wÃ¤hrend die Papiere der Chiphersteller Nvidia und AMD um 1,8 Prozent bzw. 1,6 Prozent nachgeben.

Adobe hat im vierten GeschÃ¤ftsquartal einen deutlich hÃ¶heren Umsatz erwirtschaftet und rechnet mit weiter steigenden UmsÃ¤tzen. KI soll dabei zu einem grÃ¶ÃŸeren Teil ihres GeschÃ¤fts werden. Die Aktie fÃ¤llt mit der negativen Stimmung im Technologiesektor um 0,5 Prozent.

December 11, 2025 05:52 ET (10:52 GMT)