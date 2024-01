MARKT USA/Verhaltener Start nach schwungvollem Wochenstart erwartet

Die US-Börsen dürften am Dienstag in der Nähe der am Vortag markierten neuen Rekordhochs starten. Nicht nur dürfte sich vor den Zinsaussagen der US-Notenbank am Mittwoch Abwarten breitmachen, zugleich stehen im Laufe der Woche die Quartalsberichte wichtiger US-Technologieunternehmen auf der Agenda. Bereits nachbörslich am Abend berichten unter anderem Microsoft und Alphabet, am Donnerstag folgen Apple, Amazon und Meta.

Die Frage sei, ob die Zahlen den jüngsten Marktoptimismus rechtfertigten. Immerhin bringe es Microsoft mit 7,3 Prozent auf die größte Gewichtung im S&P-500. Die Kursreaktion der betreffenden Schwergewichte sei entscheidend für die Gesamtmarktrichtung, befindet Evercore ISI.

Stimmungsmäßig kommt derweil weiter Unterstützung von der Zinsseite. Die US-Zehnjahresrendite ist wieder auf dem Weg nach unten Richtung 4 Prozent, nachdem das Finanzministerium am Montag mitgeteilt hatte, dass es im ersten Quartal weniger Kredite aufnehmen müsse, als der Markt befürchtet hatte.

UPS liegen vorbörslich deutlich im Minus mit fast 5 Prozent. Der Paketauslieferer hat Viertquartalszahen unter der Erwartung vorgelegt und auch mit dem Ausblick enttäuscht.

Unter den Einzelwerten aus hinteren Reihen werden Sanmina vorbörslich auf Nasdaq.com 16 Prozent höher gesehen. Der Fertigungsdienstleister hat neben der Vorlage von Erstquartalszahlen Zweitquartalszahlen über den bisherigen Erwartungen in Aussicht gestellt. Northrop Grumman verteuern sich um 0,7 Prozent mit der Mitteilung des Rüstungsunternehmens, beschleunigt eigene Aktien zurückzukaufen.

Harmonic verbilligen sich um gut 5 Prozent. Der Anbieter von Videorouting-, Server- und Speicherprodukten hat zwar gute Quartalszahlen vorgelegt, aber auch mit einem enttäuschenden Ausblick aufgewartet. Calix sacken um 21 Prozent ab. Das Breitbandsoftwareunternehmen hat mit Zahlen und Ausblick enttäuscht.

