Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|
10.02.2026 13:18:28
Marriott International Inc. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Marriott International Inc. (MAR) revealed earnings for fourth quarter of $445 million
The company's earnings totaled $445 million, or $1.65 per share. This compares with $455 million, or $1.63 per share, last year.
Excluding items, Marriott International Inc. reported adjusted earnings of $695 million or $2.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.1% to $6.690 billion from $6.429 billion last year.
Marriott International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $445 Mln. vs. $455 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.63 last year. -Revenue: $6.690 Bln vs. $6.429 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.50 To $ 2.55
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
