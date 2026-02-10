Masco Aktie

Masco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 13:08:49

Masco Corp. Reveals Drop In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Masco Corp. (MAS) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $165 million, or $0.80 per share. This compares with $182 million, or $0.85 per share, last year.

Excluding items, Masco Corp. reported adjusted earnings of $169 million or $0.82 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.9% to $1.793 billion from $1.828 billion last year.

Masco Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $165 Mln. vs. $182 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.85 last year. -Revenue: $1.793 Bln vs. $1.828 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Masco Corp.

mehr Nachrichten