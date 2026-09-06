Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
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06.09.2026 10:07:26
Masked anti-migrant protesters block UK's Dover terminal
Chanting "stop the boats" and wearing balaclavas, the demonstrators blocked traffic at the UK's busiest international ferry port.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Dover Corp.
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05.09.26
|Masked protesters block Dover port roads (Financial Times)
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01.09.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.08.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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11.08.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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04.08.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.07.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|Dover Corp.
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.