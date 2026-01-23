Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
23.01.2026 15:00:00
Massive News: D-Wave Just Changed Its Quantum Computing Strategy
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) just made a strategic acquisition that could redefine its role in quantum computing. If the company executes, this stock could deliver outsized long-term returns despite serious risks.Stock prices used were the market prices of Jan. 19, 2026. The video was published on Jan. 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
