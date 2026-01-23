Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Kursplus

Um 18:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent höher bei 23 539,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,021 Prozent höher bei 23 440,92 Punkten in den Handel, nach 23 436,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 374,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 610,74 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,71 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 23 561,84 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 22 941,80 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Stand von 20 053,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,31 Prozent. Bei 23 813,30 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 916,83 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Microsoft (+ 3,86 Prozent auf 468,55 USD), Corcept Therapeutics (+ 3,85 Prozent auf 42,89 USD), Netflix (+ 3,12 Prozent auf 86,15 USD), Gilead Sciences (+ 2,81 Prozent auf 134,83 USD) und AXT (+ 2,79 Prozent auf 18,42 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Intel (-16,36 Prozent auf 45,44 USD), Geospace Technologies (-8,15 Prozent auf 19,16 USD), Rambus (-7,53 Prozent auf 115,38 USD), FormFactor (-6,40 Prozent auf 75,82 USD) und LSI Industries (-6,15 Prozent auf 21,82 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 740 961 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,795 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at