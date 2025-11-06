Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
06.11.2025 11:30:00
Massive News for Alphabet Stock Investors!
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is spending aggressively to develop its artificial intelligence capabilities and is borrowing $25 billion to fund some of those investments.*Stock prices used were the afternoon prices of Nov. 3, 2025. The video was published on Nov. 5, 2025.
