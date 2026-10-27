Massive Update for Nebius Stock Investors

Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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27.10.2026 01:33:01
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Nachrichten zu Nebius
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
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26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
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26.10.26
|RTS-Papier Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nebius-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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22.10.26
|Nebius secures $3.5 billion financing facility with Citi (EQS Group)
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21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.10.26
|Nebius brings compute pricing into the open as Europe’s AI builders scale on its cloud (EQS Group)
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20.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.