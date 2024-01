MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart in Rot

Am Donnerstag sinkt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 26 032,63 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 246,129 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,205 Prozent leichter bei 26 087,73 Punkten, nach 26 141,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 095,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 009,22 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 1,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 26 943,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 023,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 429,45 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,00 Prozent zurück. Bei 27 272,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 0,86 Prozent auf 28,04 EUR), United Internet (+ 0,81 Prozent auf 24,96 EUR), K+S (+ 0,46 Prozent auf 13,20 EUR), Aurubis (+ 0,45 Prozent auf 67,28 EUR) und GEA (+ 0,36 Prozent auf 36,09 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen PUMA SE (-2,83 Prozent auf 37,40 EUR), Aroundtown SA (-1,48 Prozent auf 1,99 EUR), Delivery Hero (-1,36 Prozent auf 23,16 EUR), SMA Solar (-1,36 Prozent auf 49,22 EUR) und Nordex (-1,21 Prozent auf 9,45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der PUMA SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 223 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at