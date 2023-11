MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,90 Prozent auf 26 241,18 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 241,706 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,017 Prozent auf 26 002,79 Punkte an der Kurstafel, nach 26 007,22 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 002,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 341,16 Punkten lag.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,205 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 23 772,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 664,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.11.2022, wies der MDAX einen Stand von 25 356,56 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 3,01 Prozent zu Buche. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 23 626,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 32,96 EUR), Lufthansa (+ 3,09 Prozent auf 8,03 EUR), Stabilus SE (+ 2,62 Prozent auf 58,65 EUR), LEG Immobilien (+ 2,34 Prozent auf 71,62 EUR) und JENOPTIK (+ 2,24 Prozent auf 24,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TAG Immobilien (-1,82 Prozent auf 12,40 EUR), Talanx (-1,06 Prozent auf 65,10 EUR), Befesa (-0,87 Prozent auf 31,98 EUR), United Internet (-0,79 Prozent auf 20,12 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,56 Prozent auf 37,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 3 001 716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 17,004 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,11 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at