thyssenkrupp Aktie
|11,71EUR
|-0,01EUR
|-0,04%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Thyssenkrupp beim Kursziel von 11,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn biete die Aktie des Industriekonzerns trotz attraktiven Aufwärtspotenzials durch den Konzernumbau nur ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Zu den Risiken zählt er die komplexe Struktur, die operative Umsetzung sowie die schwierige Konjunkturlage für die Branchen Automobil und Stahl. Positiv seien die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
