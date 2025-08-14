thyssenkrupp Aktie
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek
