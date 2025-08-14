thyssenkrupp Aktie

9,04EUR -0,63EUR -6,49%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

14.08.2025 08:48:51

thyssenkrupp Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,94 € 		Abst. Kursziel*:
39,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,21%
Analyst Name::
Christian Obst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

