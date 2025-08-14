thyssenkrupp Aktie
|8,84EUR
|-0,83EUR
|-8,56%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
14.08.2025 16:54:46
thyssenkrupp Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatzprognose für 2025./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:25 / MESZ
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Verkaufen
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
8,89 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
8,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
