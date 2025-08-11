thyssenkrupp Aktie

9,80EUR -0,13EUR -1,35%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

11.08.2025 08:50:19

thyssenkrupp Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Zustimmung der Aktionäre zu einer Abspaltung des Marine-Geschäfts sei ein wichtiger Schritt zum Abbau der Konzernkomplexität und für finanzielles Wachstum, schrieb Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Schwieriger aber werde ein Plan für das europäische Stahlgeschäft./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:21 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,86 € 		Abst. Kursziel*:
26,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,60%
Analyst Name::
Christian Obst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:50 thyssenkrupp Buy Baader Bank
29.07.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 thyssenkrupp Verkaufen DZ BANK
16.07.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.06.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
