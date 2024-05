MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Knorr-Bremse Anlegern eine Freude

Knorr-Bremse-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Knorr-Bremse-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier Knorr-Bremse am 30.04.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 1,64 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 13,10 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 233,74 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung von Knorr-Bremse hat sich somit im Vorjahresvergleich um 21,62 Prozent verringert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Knorr-Bremse-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 69,55 EUR. Heute wird der Knorr-Bremse-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Knorr-Bremse-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Knorr-Bremse-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,79 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 2,84 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Knorr-Bremse via XETRA 27,55 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -15,99 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Knorr-Bremse

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,80 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,57 Prozent zurückgehen.

Kerndaten der Knorr-Bremse-Aktie

Knorr-Bremse ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 11,212 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Knorr-Bremse besitzt aktuell ein KGV von 17,15. Im Jahr 2023 erzielte Knorr-Bremse einen Umsatz von 7,926 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 3,43 EUR.

Redaktion finanzen.at