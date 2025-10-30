Knorr-Bremse Aktie

78,85EUR -1,60EUR -1,99%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 10:40:18

Knorr-Bremse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die bestehenden Trends seien bestätigt worden./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,72 € 		Abst. Kursziel*:
12,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,68%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten