HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die bestehenden Trends seien bestätigt worden./rob/mf/ag



