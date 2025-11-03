NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 92 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Nachgang des Quartalsberichts der Vorwoche kappte Analyst Akash Gupta am Sonntag seine operative Gewinnschätzung für 2026 minimal. Er begründete dies mit etwas geringeren Wachstumserwartungen an den Bereich Nutzfahrzeugtechnik (CVS)./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT



