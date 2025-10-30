Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

30.10.2025 10:36:08

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufträge und das von niedrigeren Kosten gestützte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen erfüllt, wogegen die Umsatzentwicklung enttäuscht habe, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Zudem setze die Erreichung des bestätigten Margenausblicks ein sehr starkes Schlussquartal des Lkw- und Zugbremsenherstellers voraus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:04 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81,72 € 		Abst. Kursziel*:
12,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,16%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

