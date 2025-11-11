Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent stärker bei 29 204,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338,104 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 29 130,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 141,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 253,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 938,85 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX mit 30 250,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 282,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 997,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,55 Prozent. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,01 Prozent auf 64,90 EUR), Fraport (+ 6,48 Prozent auf 76,40 EUR), PUMA SE (+ 3,70 Prozent auf 16,82 EUR), TAG Immobilien (+ 3,61 Prozent auf 14,07 EUR) und Knorr-Bremse (+ 3,57 Prozent auf 84,10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-8,37 Prozent auf 87,05 EUR), IONOS (-8,02 Prozent auf 26,95 EUR), Ströer SE (-5,73 Prozent auf 33,75 EUR), WACKER CHEMIE (-4,78 Prozent auf 63,80 EUR) und RENK (-3,08 Prozent auf 63,86 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 293 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,744 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at