Knorr-Bremse Aktie
|80,35EUR
|0,05EUR
|0,06%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 97 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller habe bei den wichtigsten Eckdaten eine robuste Entwicklung verzeichnet, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimmten ihn die zu erwartende weitere Verbesserung im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge und das mittelfristige Aufholpotenzial für die Nutzfahrzeugsparte, sobald sich die Marktlage wieder aufhellt./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Kaufen
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
80,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
80,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten
Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen
|14:41
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:41
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:41
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|80,65
|0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:41
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:42
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:40
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:39
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:35
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10:35
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:34
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:15
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.