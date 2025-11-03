Knorr-Bremse Aktie
|80,95EUR
|0,65EUR
|0,81%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe aber enorme Zuversicht für die Margenentwicklung ausgestrahlt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81,10 €
|
Abst. Kursziel*:
1,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,30%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten
Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|81,00
|0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:28
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|10:42
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:40
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:39
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:39
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:37
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:35
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|10:35
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:34
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:15
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.