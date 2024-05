MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.05.2019 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 103,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9,685 LEG Immobilien-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des LEG Immobilien-Papiers auf 82,12 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 795,37 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,46 Prozent abgenommen.

Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 5,97 Mrd. Euro wert. Der LEG Immobilien-Börsengang fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Ein LEG Immobilien-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at